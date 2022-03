Der Weltfrauentag am Dienstag, 8. März, der die Rolle der Frauen in Familie, Beruf und Gesellschaft würdigt, ist überschattet vom Krieg in der Ukraine. Tausende Frauen und ihre Kinder sind auf der Flucht. Der Zonta-Club Speyer-Germersheim wird auf dem Wochenmarkt auf dem Nardini-Platz an einem Stand über die Lage der Hilfsaktion informieren und Geld sammeln, das die Frauen und Kinder mit dem Notwendigsten auf ihrer Flucht versorgen soll.