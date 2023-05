Am frühen Dienstagmorgen war für einige Bewohner Germersheim die Nachtruhe schnell vorbei. Grund ist die Durchsuchung mehrerer Wohnungen und Geschäftsräume in der Stadt durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls. Über 120 Zollbeamte und Polizisten sind im Einsatz. Durchsucht wurden unter anderem Gebäude in der Lilienstraße und der Bergstraße. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete die Durchsuchungen im Wesentlichen wegen des Verdachts der Schwarzarbeit, also der Lohnsteuerhinterziehung und des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen an, teilt der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring auf Nachfrage mit. Der Verdacht richte sich gegen die Verantwortlichen von zwei Firmen, die im Bausektor tätig seien. „Durchsucht werden neben Geschäftssitzen auch Wohnsitze von Verantwortlichen und Arbeitnehmerunterkünfte“, so Gehring weiter.