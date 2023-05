Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 60 Figuren an 12 Stationen wurde im Pestalozzihaus ein Osterweg aufgebaut. Besucher erleben so den letzten Weg Jesu, vom Einzug nach Jerusalem über das letzte Abendmahl und der Kreuzigung, bis er nach seiner Auferstehung am See von Tiberias seinen Jüngern erschien.

Eine halbe Stunde dauert ein Termin, den die Besucher mit einem Textheft begehen können. „Wir lassen jeweils einen Zeitzeugen erzählen“, erklärt Pfarrerin Ariane Guttzeit die Idee,