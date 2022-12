Germersheim. Mit seiner Frau und seiner Tochter war Jaroslav Gubenko im Juli 2021 gerade auf dem Heimweg von einem Abendessen beim Italiener, als er laute Hilfeschreie hörte. Ein Mann hatte eine Frau mit einem Messer attackiert. Der damals 25-jährige Gubenko zögerte nicht lange, rannte los und stieß den Angreifer von der bereits schwer verletzten Frau. Dabei wurde er selbst verletzt. Über dieses Engagement hatte die RHEINPFALZ mehrfach berichtet. Nun wurde es noch einmal besonders belohnt.

Denn Horst Schöttler, Vorsitzender der Oberst Schöttler Versehrten-Stiftung (OSVS) und ehemaliger Ordnungsdezernent der Stadt Kaiserslautern, zeigte sich von einem RHEINPFALZ-Artikel über den Einsatz von Jaroslav Gubenko beeindruckt. Gemeinsam mit einem Freund aus dem Polizeipräsidium Westpfalz wolle man Herrn Gubenko noch vor Heiligabend besuchen, schreibt Schöttler in einem Brief an die RHEINPFALZ. Dann wolle man dem Mann, der noch immer Nachwirkungen der Verletzungen spürt, die ihm der Täter zugefügt hat, einen Zuschuss von 1000 Euro überreichen und ihm so nach der Geburt seines Sohnes vor wenigen Tagen eine Freude bereiten. So habe die RHEINPFALZ mittelbar – gemeinsam mit der Stiftung – eine gute Tat initiiert.

Seit 2007 können sich bei Auslandsmissionen schwer verwundete Soldaten, Polizisten und zivile Helfer an die OSVS wenden, die zu ihrer finanziellen Unterstützung, medizinischer Betreuung und gesellschaftlicher Begleitung gegründet wurde.