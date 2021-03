Seit Anfang November sitzt der Zirkus Manuel Weisheit aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns in Neuburg auf dem Parkplatz des Epplesees fest. Die Zirkusfamilie mit ihren Wohnwagen und Transportern sowie Ponys, Lamas und Ziegen haben hier Zuflucht gefunden, nachdem sie alle weiteren Auftritte absagen mussten. „Wir sind dankbar, dass wir hier stehen dürfen, durch den Lockdown sind alle geplanten Gastspiele ausgefallen“, sagt Zirkuschef und Familienoberhaupt Manuel Weisheit. Ein Winterquartier gebe es nicht, da die Familie normalerweise das ganze Jahr über unterwegs sei um aufzutreten.

Freie Fläche gesucht

Ab Anfang April benötigt die Gemeinde Neuburg jedoch den Epplesee-Parkplatz wieder selbst. Parkautomaten sollen aufgestellt werden, Vorbereitungen für die Badesaison stehen an. Eigentlich ist die Zirkusfamilie davon ausgegangen „ab März zumindest eingeschränkt unsere Tournee fortsetzen zu können“, berichtet Tim Thomsen, Schwiegersohn des Zirkusdirektors. Nun sucht der Zirkus händeringend eine Ausweichfläche, auf der er bis zum Ende des Lockdowns verweilen kann. Benötigt werde eine freie Fläche, idealerweise ganz oder teilweise befestigt, oder auch eine freie Wiese. „Auch ein ungenutztes Baugrundstück, eine leerstehende Industriefläche, ein Parkplatz kämen in Frage,“ berichtet Thomsen weiter. „Sobald es irgendwie möglich ist werden wir unsere Tournee fortsetzen, wir wollen niemandem zur Last fallen“, versichert Thomsen.

Kontakt

Mobiltelefon Zirkus Weisheit, 0174 4989286, oder per Internet unter www.circus-manuel-weisheit.de