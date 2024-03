Zu einem Zimmerbrand kam es am Freitagvormittag kurz nach 10.30 Uhr in der Rheinbergstraße in Maximiliansau. Ein Mensch musste vom Rettungsdienst behandelt werden und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr aus Maximiliansau und Wörth wurde um 10.37 Uhr alarmiert. Durch die ersten eintreffenden Kräfte konnte ein Brand im ersten Stock des Gebäudes bestätigt werden. Mit einem Atemschutztrupp konnte der Brand im Bereich eines Kleiderschranks schnell mit einem Strahlrohr bekämpft werden, meldete die Feuerwehr. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr mit Überdruck belüftet. Alarmiert wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Kandel, da die Drehleiter der Wörther Wehr derzeit in der Werkstatt ist. Die Leiter musste jedoch nicht eingesetzt werden.