Eine unachtsam fallengelassene Zigarette sorgte am Freitagabend gegen 20 Uhr für einen kleinen Flächenbrand. Ein 18-Jähriger befand sich mit seinen Freunden an einem Baggersee in Leimersheim, als ihm eine noch glühende Zigarette zu Boden fiel. Auf etwa 50 Quadratmetern Grünfläche entzündeten sich nach Polizeiangaben Pollen und verglühten. Etwas Schilf und ein Gebüsch am Ufer fingen ebenfalls Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. „Gerade in der trockenen Jahreszeit kann aus einer kleinen Zündquelle schnell ein größerer Brand werden. Daher gilt es, hier besondere Vorsicht walten zu lassen“, informiert die Polizei.