In der Nacht auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter zwei Zigarettenautomaten auf. Die beiden massiv beschädigten Automaten wurden in einem Waldgebiet zwischen Rülzheim und Hördt gefunden. Die Polizei Germersheim hat Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu der Tat beziehungsweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.