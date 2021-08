Mehrere Tausend Euro Sachschaden entstand beim Diebstahl zweier Zigarettenautomaten. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte in Bellheim einen Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand in der Karl-Silbernagel-Straße, und in Rülzheim einen, der an einer Hauswand in der Kuhardter Straße angebracht war. Beide Automaten wurden komplett aus der Wand gerissen. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.