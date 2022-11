In der Nacht von Freitag auf Samstag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten am Stadion. Der Automat wurde hierdurch stark beschädigt, blieb allerdings soweit intakt, dass die Täter offensichtlich nicht an dessen Inhalt gelangten. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274-9580