In der Nacht auf Freitag wurden in der Bellheimer Linienstraße und in der Wörthstraße in Hördt, zwei Zigarettenautomaten aus ihren Wandhalterungen gerissen und gestohlen. Spaziergänger haben laut Polizei die beiden Automaten aufgebrochen und leer im Wald aufgefunden. Hinweise zu den Diebstählen an die Polizeiinspektion Germersheim, Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.