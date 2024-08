Am frühen Freitagmorgen, gegen 0.30 Uhr, wurde der Polizei Germersheim ein aufgesprengter Zigarettenautomat im Römerweg gemeldet. Ein 42-jähriger Germersheimer hatte vier Männer nach einem lauten Knall beobachtet, wie diese noch Zigarettenschachteln aus dem Automaten entnahmen und vom Boden aufsammelten. Als diese den Zeugen bemerkten, flüchteten sie und konnten durch die eingesetzten Beamten bei der Fahndung nicht mehr geschnappt werden. Vermutlich sprengten die Täter den Automaten mittels eines Böllers auf. Die Höhe des Sachschadens am Zigarettenautomaten ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274-9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de.