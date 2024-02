Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursachten Unbekannte, die in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße aufgebrochen haben. Der Automat wurde hierdurch stark beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de.