Einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachten Unbekannte, die in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Zigarettenautomaten Am Mühlbuckel aufbrachen. Sie entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern an die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.