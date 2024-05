In der Nacht zum Freitag rissen unbekannte Täter einen an einer Hauswand verankerten Zigarettenautomaten in der Bruchbergstraße in Berg ab. Der Zigarettenautomat wurde später von Zeugen an einen Fahrradweg außerhalb von Berg aufgefunden. Der Inhalt wurde komplett entwendet, so die Polizei. An der Hausfassade entstand geringer Sachschaden. An andere Stelle in Büchelberg in der Dorfbrunnenstraße blieben die Täter erfolglos. Hier gelang es ihnen nicht einen Zigarettenautomaten von der Wand zu hebeln. Hierbei wurde allerdings auch die Hausfassade beschädigt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.