Bislang unbekannte Täter hebelten am Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr die Seitentür eines Supermarkts in der Germersheimer Straße in Rülzheim auf. Im Verkaufsraum gingen die Täter gezielt die Zigarettenauslage im Kassenbereich an und entwendeten eine große Anzahl an Tabakprodukten. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, dürfte jedoch im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Hinweise



07274 9580, germersheim@polizei.rlp.de zu melden