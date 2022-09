Unbekannte Täter brachen zwischen den Dienstagen, 6. und 13. September, einen Zigarettenautomaten auf dem Tournuser Platz in Germersheim auf und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Ein weiterer Automatenaufbruch ereignete sich nach Polizeiangaben zudem am 13. September in der Josef-Kunz-Straße in Germersheim. Auch dort kam es zum Diebstahl von Bargeld. An den Automaten entstand jeweils Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274 9580 entgegen oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.