Diversität und die berufliche Förderung von Frauen ist Sevilay Huesman-Koecke sehr wichtig. Gerade hat sie selbst einen weiteren Karrieresprung geschafft.

„Als Gründerin und Mit-Leiterin des Frauennetzwerkes „women & healthcare“ engagiere ich mich für mehr Diversität und die berufliche Förderung von Frauen“, sagt Sevilay Huesman-Koecke. Aber sie ist nicht nur in diesem Ehrenamt sehr aktiv. „Die Ziele des Lions Clubs sind für mich eine Lebensphilosophie“, gesteht sie, warum sie bei dieser Organisation ebenso ehrenamtlich stark eingebunden ist.

Dabei ist die 46-jährige Diplom-Betriebswirtin aus Wörth noch mittendrin in der Berufstätigkeit. 16 Jahre war sie bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH (PwC) in führender Position. Seit 1. Oktober ist sie zur KPMG AG – neben PwC eine der vier weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – gewechselt als Vertriebsdirektorin im Öffentlichen Sektor und im Gesundheitswesen und hat damit einen weiteren Karrieresprung vollbracht.

Wörth als Lebensmittelpunkt

Die im April 1976 im badischen Achern mit türkischen Wurzeln geborene Huesman-Koecke ging als Abiturientin zum Studium – nach kürzerem „Aufenthalt“ in Karlsruhe – nach Mainz. Hier schrieb sie sich für Betriebswirtschaft und teilweise für Humanmedizin ein. Mit der Belegung der beiden Hauptfächer Krankenhausmanagement und Personalwirtschaft schloss sie 2005 ihr Studium ab, das sie über das Erasmus-Programm auch nach London geführt hatte. Zwischenzeitlich hatte sie 1997 in Mainz auch ihren zukünftigen Mann Alexander Koecke kennen gelernt, der Jura studierte.

Seit 2005 lebt das Ehepaar gemeinsam in Wörth, wo er auch seine Anwaltskanzlei betreibt. „2006 startete ich als Unternehmensberaterin bei der PricewaterhouseCoopers GmbH. Zunächst war ich in den Bereichen M&A und Prozessoptimierung mit mehrjährigen Auslandsaufenthalten in Birmingham, London und Istanbul tätig. Seit 2013 war ich für die strategische Geschäftsentwicklung in Healthcare (Gesundheitswesen) für PwC Europe und Pharma für PwC Deutschland verantwortlich. Hierzu gehören die Konzeption und Leitung länderübergreifender strategischer Initiativen, die Zusammenarbeit mit Technologie-Allianzen sowie die Leitung großer Kommunikationskampagnen“, blickt Huesman-Koecke auf ihre verantwortungsvollen Aufgaben bei PwC zurück. Sie führte die Bezeichnungen International Director, Prokuristin und „Head of Business Development“ im Bereich Gesundheitswirtschaft bei PwC.

Jährliche Treffen des Netzwerks

Zusammen mit Corinna Friedl gründete sie das Frauennetzwerk „women & healthcare“. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen den Weg an die Spitze zu ebnen und den Frauenanteil in Führungspositionen zu erhöhen. „In allen Bereichen der Gesundheitswirtschaft sind Frauen gut vertreten, nur nicht in der Führungsebene“, meint sie und belegt das an Zahlen. Deshalb gibt es auch ein jährliches Treffen mit Erfahrungsaustausch. So bezeichnet sich dieses Netzwerk auch als „Netzwerk für Karriere und Wissen“.

Huesman-Koeckes größtes „Hobby“ ist der Lions Club. Ihr Ehemann Alexander ist seit 2007 Mitglied im Club Wörth-Kandel. Sie ist – seit der Öffnung des Clubs für Frauen 2009 – dabei und damit als eine der ersten Frauen. Im Lionsjahr 2017/18 war sie Präsidentin des Clubs. „Meine Begeisterung mich über den örtlichen Club hinaus zu engagieren, wurde bei einer unserer Distrikt-Jumelagen mit Istanbul geweckt. Ich organisierte als Beauftragte für Jumelagen vier Jahre lang zwei Zusammenkünfte pro Jahr.“ 2021 wurde sie Governorin im Distrikt 111 Mitte-Süd. Damit war sie bis Juni dieses Jahres für den Distrikt und seine Aktivitäten in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Südhessen verantwortlich, das heißt für über 4000 Mitglieder zuständig. „Mein Motto lautete: „Menschen verbinden – Zukunft gestalten.“

Werte und Gemeinschaft

Sie sieht die Lions als eine Wertegemeinschaft, der beides wichtig ist: Werte und Gemeinschaft. „Ich sehe mich auch als Botschafter für Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit und eine gerechtere Welt.“ Einen Impuls konnte sie mit der Aktion „Move für the Planet“ setzen, wo im Rahmen eines deutschlandweiten Spendenlaufs Gelder eingeworben und Menschen für Umweltthemen sensibilisiert wurden. Hier wird sie sich weiterhin einbringen. Zudem wurde sie als Stiftungsrätin der Stiftung der Deutschen Lions gewählt und ist als „Past Distrikt Governor“ noch im Vorstand. „Mein Herz brennt für diese Arbeit“, so Huesman-Koecke.

Auf die Frage, warum sie nun mit ihrem Arbeitsplatz von einer zur anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewechselt ist, meinte sie, dass man nach 16 Jahren auch einmal andere Perspektiven haben kann. „Zudem war es für mich die Chance einen Karrieresprung zu machen. Man ist auf mich mit diesem Angebot zugekommen. Da konnte ich nicht nein sagen, zumal ich ähnliche Aufgaben deutschlandweit wahrnehmen werde und mein Büro nicht mehr in Frankfurt, sondern in Karlsruhe ist.“ Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat deutschlandweit etwa 30 Büros.