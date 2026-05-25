Ein unbekannter Jugendlicher hat in Germersheim auf dem Pfingstmarkt einen 15-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei passierte der Angriff am Samstagabend gegen 20 Uhr, der Jugendliche aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde leicht verletzt. Der Gesuchte war etwa 15 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, hatte kurzes blondes Haar, trug eine Brille sowie eine schwarze kurze Hose und ein T-Shirt. Hinweise nahm die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.