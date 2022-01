Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend wurde eine Frau leicht verletzt. Nach bisherigem Sachstand fuhr eine 45 Jahre alte Ford-Fahrerin gegen 17:54 Uhr, auf der L 605 von Eggenstein in Richtung Karlsruhe. Hierbei kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit einer aus Richtung Kirchfeld kommenden Volvo-Fahrerin. Laut Aussage einer Verkehrsteilnehmerin soll die 38-Jährige zunächst bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Unmittelbar nach Überqueren der Haltelinie viel die Ampelanlage nach Angaben jedoch komplett aus. Durch die Kollision wurde der Volvo so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht: 0721-944840 zu melden.