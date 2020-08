In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden aus einem in der Bahnhofstraße in Schwegenheim abgestellten Fahrzeug mehrere Wertgegenstände von bisher unbekannten Tätern entwendet. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.