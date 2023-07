Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag eine im Vogelpark Leopoldshafen aufgestellte Spendenkasse auf. Wie die Polizei mitteilt, betraten die Täter das Gelände wohl gegen Mitternacht, manipulierten gewaltsam an der mit einer Säule verbundenen Kasse und entwendeten schließlich eine unbekannte Summe Bargeld. Ein Mitarbeiter des Vogelparks bemerkte den Diebstahl am Dienstagvormittag und verständigte die Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.