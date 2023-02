Wie die Polizei mitteilt, wurden am frühen Sonntagmorgen mehrere Personen in einem Musikclub am Alten Schlachthof verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzten ein oder mehrere Unbekannte gegen 1 Uhr im Toilettenbereich des Musikclubs in der Karlsruher Oststadt einen noch nicht näher bekannten Reizstoff frei. Bis zu 30 Personen verließen den Club daraufhin fluchtartig. Beim Eintreffen der Polizei gaben sich noch zwei Geschädigte zu erkennen. Beide klagten über Augen- und Hustenreizungen. Die Veranstaltung musste vorzeitig beendet und geräumt werden. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0721 49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung setzen.