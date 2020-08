Am Jugendhaus in Schwegenheim ist am frühen Samstagmorgen ein Zaun zerstört worden. Wie Ortsbeigeordneter Christian Schuster (SPD) informierte, hätten Anwohner gegen 3 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Zuvor sei auf dem Platz vor dem Jugendhaus bereits laut Musik gehört worden. Die Polizei kam wegen der Ruhestörung vorbei, konnte aber keine Verursacher feststellen. Der Schaden an dem Zaun wurde am Samstag bei Tageslicht entdeckt. Laut Schuster wurden zwei Doppelstabgittermatten nach innen gedrückt und herausgerissen. Ein Pfosten sei ebenfalls umgefahren worden, sagte der Ortsbeigeordnete. Er schätzt den Schaden auf 2000 bis 3000 Euro. Die Ortsgemeinde erstattet nun Anzeige bei der Polizei. Hinweise auf den Verursacher nehmen die Beamten unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Ein Polizeisprecher sagte am Montag auf Anfrage, dass derzeit nichts darauf hindeute, dass es bei dieser Sachbeschädigung einen Zusammenhang mit dem Unfall eine Nacht später in Lingenfeld gibt. Außerdem sei der Polizei nicht bekannt, dass es auf dem Kerweplatz in Schwegenheim zu Beschleunigungsrennen mit getunten Fahrzeugen kommen soll. Der Polizeisprecher sagte allerdings, dass sich dort wegen des Jugendhauses immer mal wieder junge Leute abends treffen und dabei auch nicht auszuschließen sei, dass sie mit frisierten Autos oder Motorrollern kämen.