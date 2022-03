In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde auf Höhe der Polizeiparkplätze des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz im Bereich der Hebelstraße um 1:20 Uhr ein Gullydeckel aus einem Schacht ausgehoben. Durch den ausgehobenen Schachtdeckel entstand eine erhebliche Gefahrenstelle, nicht nur für die Polizeifahrzeuge, sondern für sämtliche Verkehrsteilnehmer. Die Polizei ermittelte bereits, dass es sich bei den Übeltätern aller Wahrscheinlichkeit nach um drei männliche Personen zwischen 25 und 30 Jahren handelt. Diese urinierten zuvor auf die dortige Grünfläche und flüchteten nach der Tat in Richtung der Karl-Friedrich-Straße. Mit Hinweisen zu möglichen Beschuldigten oder bei verdächtigen Wahrnehmung, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wenden sich Zeugen bitte unter an: 0721 6663311.

Bereits am Samstagmittag hatte ein 37-Jähriger in der Karlsruher Gartenstraße ebenfalls einen Gullydeckel aus seinem Schacht entfernt. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von circa 0,5 Promille. Er muss mit einer Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.