Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochmittag am Karlsruher Hauptbahnhof eine Seniorin schwer verletzt wurde, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Eine 80-Jährige überquerte gegen 11.35 Uhr am Mittwoch eine Taxizufahrt nahe des Karlsruher Bahnhofplatzes in der Victor-Gallancz-Straße. Dabei wurde die ältere Dame von einem zügig in die Zufahrt einfahrenden Auto gestreift. Während die Seniorin zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Die verletzte Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Wer zu dem geflüchteten Fahrer oder dessen Fahrzeug nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.