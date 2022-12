Ein noch unbekannter Täter verletzte am Mittwoch gegen 2 Uhr in Karlsruhe-Daxlanden einen Taxifahrer und floh anschließend. Wie die Polizei mitteilt, stieg der Mann um 1.47 Uhr am Taxistand an der Karlstraße auf Höhe der Postgalerie in ein Taxi. Die Fahrt endete gegen 2 Uhr vereinbarungsgemäß an der Kreuzung „Lindenallee/Am Anger“ in Daxlanden. Der Verdächtige griff den 50-jährigen Taxifahrer mit einem Messer an und verletzte ihn im Gesicht. Die Verletzungen mussten schließlich in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zum Täter.

Beschreibung

Bei dem Gesuchten soll es sich um einen etwa 30-jährigen Mann mit schwarzen Haaren handeln. Er sei ca. 165 cm groß gewesen, von kräftiger Statur und habe eine schwarze Jacke getragen. Er führte wohl eine naturfarbene Stofftasche mit sich. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 6665555 in Verbindung zu setzen.