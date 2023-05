Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 40-jährige Frau am Freitagabend in der Karlsruher Innenstadt sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie es in einer Mitteilung heißt, wollte die obdachlose Frau gegen 20.30 Uhr ihr Nachtlager in einer Bank am Rondellplatz aufschlagen. Auf dem Weg dorthin folgte ihr ein 49-jähriger Bekannter, der sie schließlich aggressiv ansprach. Als die Frau daraufhin den Vorraum verließ, ging der Mann ihr nach. Unmittelbar vor dem Gebäude bedrängte er sie dann und berührte sie offenbar gegen ihren Willen im Intimbereich. Nachdem er kurz darauf von ihr abließ, flüchtete das Opfer in eine nahe liegende Gaststätte, von wo aus Mitarbeiter die Polizei riefen. Eine Polizeistreife nahm den Tatverdächtigen wenig später fest, musste ihn aber wieder frei lassen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 0721 6665555 bei der Polizei zu melden.