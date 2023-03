Ein 39-Jähriger randalierte am Freitagabend in der Haslacher Straße. Er beschädigte mehrere Gegenstände, griff Polizeibeamte an und warf ein Fahrrad auf die Fahrbahn, wie es in einer Mitteilung heißt. Demnach lief der Mann gegen 18.40 Uhr durch die Straße und trat gegen geparkte Fahrzeuge, Blumenkübel und Mülltonnen. Er schmiss ein Fahrrad auf die Fahrbahn. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es offenbar nicht, obwohl die Ortsdurchgangsstraße zu diesem Zeitpunkt stark befahren war. Als die Polizisten vor Ort eintrafen griff er sie an und beleidigte sie. Die Beamten wehrten den Angriff ab und blieben körperlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den beschädigten Gegenständen ist noch Teil der Ermittlungen. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter 07256 932933 zu melden.