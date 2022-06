Ein verletzter 20-Jähriger erschien am Sonntag bei der Polizei und erstattete Anzeige. Er gab an, sich zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 2 Uhr, mir vier weiteren Freunden im Schlosspark aufgehalten zu haben. Dort kam es mit einer vierköpfigen Gruppe zunächst zu einer Diskussion. Aus dieser heraus, griff plötzlich eine Person unvermittelt an und verletzte den jungen Mann sowie zwei seiner Freunde. Auch als der 20-Jährige zu Boden ging wurde er vom Täter ins Gesicht getreten. Bei der Auseinandersetzung soll außerdem eine abgebrochene Flasche im Spiel gewesen sein und möglicherweise wurden auch noch weitere Personen durch den Unbekannten angegriffen. Der Mann erlitt der mehrere Kopfverletzungen. Der Täter soll circa 16 bis 18 Jahre alt, 185 cm groß und 90 bis 100 Kilo schwer gewesen sein. Er hatte ein südeuropäisches Aussehen und trug schwarzes Haar, bei dem die Seiten etwas kürzer geschnitten waren. Außerdem trug er ein schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans, weiße Schuhe und eine silberne Königskette. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter: 0721 6663311.