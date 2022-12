Unbekannte schlugen am Montag um 3.16 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Mobilfunkgeschäfts in der Kaiserstraße in Bruchsal ein. Anschließend entwendeten sie Mobiltelefone im Wert von etwa 10.000 bis 15.000 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Identifizierung der Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07251/7260 an das Polizeirevier Bruchsal zu wenden.