Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in der Werner-von-Siemens-Straße, zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich hierdurch leicht. Die Polizei geht davon aus, dass der 23-jährige Radfahrer gegen 15:30 Uhr offenbar verbotswidrig den Gehweg befuhr. Der 50-jährige Opelfahrer fuhr zum Unfallzeitpunkt aus einer Grundstückseinfahrt heraus und übersah scheinbar beim Abbiegen den Pedelec-Fahrer. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge, stürzte der Radfahrer und zog sich wohl leichte Verletzungen zu. Am Pedelec selbst entstand nach jetzigem Stand kein Sachschaden. Am Auto kann der Sachschaden auf etwa 200 Euro beziffert werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 in Verbindung zu setzen.