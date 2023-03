Am Samstagmittag stieß eine Fahrradfahrerin in der Karlsruher Innenstadt mit einem Pkw zusammen. Im Anschluss floh die Zweiradfahrerin von der Unfallstelle, wie die Polizei informiert. Gegen 14.20 Uhr bog ein 43-jähriger Autofahrer von der Sophienstraße auf die Reinhold-Frank-Straße ab. Zeitgleich überquerte offenbar eine bislang unbekannte Radfahrerin die Fahrbahn in Richtung Sophienstraße. Es kam zum Zusammenstoß. Anschließend fuhr die offenbar unverletzte, etwa 30-jährige Radfahrerin unerkannt weiter. An dem Volvo des 43-Jährigen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.