In Bruchsal-Büchenau hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen 34 Taubenkadaver in einer Biomülltonne entsorgt. Das Fachdezernat Gewerbe/Umwelt des der Polizei ermittelt deshalb wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen. Die Tierkadaver sind vor wenigen Tagen in einer privaten, aber öffentlich zugänglichen Biotonne in der Gustav-Laforsch-Straße entsorgt worden. Ein Anwohner entdeckte die Kadaver am Sonntagmittag und verständigte die Polizei. Offenbar wurden den insgesamt 34 Tauben jeweils der Kopf und ein Bein entfernt. Die Köpfe wurden mit den Körpern entsorgt, die Beine wurden vermutlich aufgrund der angebrachten Identifikationsringe mitgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 in Verbindung zu setzen.