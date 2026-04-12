Zu einer Unfallflucht kam es am Samstag, 11. April, zwischen 12.50 Uhr und 13 Uhr auf der Bellheimer Straße in Germersheim. Eine Mofafahrerin wollte nach links abbiegen, setzte den Blinker und reduzierte ihre Geschwindigkeit. Währenddessen überholte ein weißer Kleinwagen das Mofa so knapp, dass es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am Mofa entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei Germersheim bittet Zeugen, sich per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274 9580 zu melden.