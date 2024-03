Ein Unfall ereignete sich am Samstag zwischen 17.30 und 18 Uhr auf der Hauptstraße in Minfeld. Demnach muss laut Polizei ein bisher unbekannter Autofahrer gegen einen am Straßenrand geparkte weißen Toyota Aygo gefahren und danach geflüchtet sein. Hinweise an die Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de.