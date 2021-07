Immer wieder kommt es vor, dass Autofahrer insbesondere nach einem „Parkrempler“ an dem beschädigten Auto des Unfallgegners einen Zettel mit den persönlichen Daten hinterlassen und sich dann vom Unfallort entfernen. Ein 30-jähriger Autofahrer streifte am Montagabend in der Theodor-Heuss-Straße einen geparkten Wagen. Statt sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen, hinterließ er einen Zettel und fuhr davon. Rechtlich stellt dies nach Polizeiangaben eine Unfallflucht dar, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Es gibt hierzu auch mehrere Gerichtsurteile. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es, dass bei einem leichten Schaden es reicht, nach 30 Minuten Wartezeit einen Zettel zu hinterlassen. Doch müsse beim Wegfahren immer umgehend die Polizei informiert werden. Sei es ein größerer Schaden, müsse sogar bis zu 2 Stunden gewartet werden.