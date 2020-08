Das Altenheim der Braunschen Stiftung wurde mit die AOK-Zertifizierung in Bronze als „Gesundes Unternehmen“ ausgezeichnet. Sieben Bereiche des Heims wurden überprüft. Ein Ziel: Bewohner und Mitarbeiter fit zu halten.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) des Stifts erfüllt die Qualitätsstandards der AOK und erhält deren Bronze-Zertifizierung. Sieben Bereiche wurden überprüft, von der Einbindung des BGM in die Unternehmenspolitik über die Förderung der Gesundheit und von Gesundheitspotenzialen der Mitarbeiter bis zur Arbeitssicherheit und -schutz.

Für Geschäftsführer Wolfgang Kuhn ist die Bronze-Zertifizierung ein Ansporn auf die nächst höhere Stufe hinzuarbeiten. Mit ortsansässigen Unternehmen will das Stift ein Netzwerk aufbauen. So könnten Synergieeffekte entstehen, die zum Beispiel zu gemeinsamen Gesundheitskursen führten. Thomas Kerbeck, AOK-Regionalleiter, lobte die schnelle Umsetzung des Gesundheitsmanagements im Stift. Ein großes Plus sei, dass unter anderem auf Vorschläge der Mitarbeiter eingegangen werde. Udo Kratz, betrieblicher AOK-Gesundheitsmanager, lobte die Integration der Bewohner beim BGM. Mobile und fitte Bewohner kommen der Pflege zugute, zum Beispiel bei der Sturzprophylaxe: Die Kennzahlen zeigen, „dass die regelmäßige Nutzung des Fitnessraums das Sturzrisiko signifikant verringert.“

Bürgermeister Matthias Schardt: „Das Team um Geschäftsführer Wolfgang Kuhn leistet nicht nur in der aktuellen Corona-Pandemie, sondern allgemein eine hervorragende Arbeit.“ Der ganzheitliche Ansatz, bei dem Bewohner sowie Mitarbeiter im Fokus stünden, sei goldrichtig. Ebenso sieht es Stiftungsratsvorsitzender Reiner Hör. Er erhofft sich von der Zertifizierung, dass das Stift als Arbeitgeber noch attraktiver werde.