Die Ortsgemeinde unterstützt den Obst- und Gartenbauverein beim Wiederaufbau des Vereinsheimes. Es ist vor zwei Jahren, im Januar durch einen Brand zerstört worden und musste abgerissen werden. Da das alte Vereinsheim teilweise auf Gelände der Ortsgemeinde stand, wurden die Eigentumsverhältnisse der Fläche neu geregelt. Die Gemeinde verkaufte das Teilstück im Außenbereich dem Verein. „Die Kosten für die Eintragung im Grundbuch waren höher als der Kaufpreis des Geländes“, so Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch. Der Verein hat mittlerweile einen Bauantrag für den Wiederaufbau in der Gewanne „Schleichen am Mühlbach“ gestellt. Aus Sicht des Gemeinderates spricht nichts dagegen.