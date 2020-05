Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten bislang unbekannte Personen, die am Samstag den Lack eines geparkten Autos zerkratzten. Die Tat ereignete sich zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Anwesen In der kleinen Au 10 in Germersheim. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.