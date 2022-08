Seit rund drei Monaten laufen die Befragungen für den Zensus 2022. Die persönlichen Befragungen der Haushalte und an Wohnheimen sind nach Mitteilung der Kreisverwaltung größtenteils abgeschlossen. Ein kleiner Teil der bereits Befragten werde nun bis Anfang November erneut für ein etwa fünfminütiges Interview kontaktiert. Landesweit seien etwa 15.600 zufällig ausgewählte Personen betroffen, im Kreis Germersheim 810. Die EU-weit vorgeschriebene Wiederholungsbefragung diene der nachträglichen Qualitätsbewertung der Ergebnisse beim Zensus 2022, mit denen die neuen Angaben abgeglichen würden.

Wie bei der ersten Befragung besteht laut Kreisverwaltung auch bei der Wiederholungsbefragung eine gesetzliche Auskunftspflicht. Die Auskunftspflicht sei nicht durch die bereits erfolgte Auskunft in der ersten Befragung erfüllt. Der Ablauf der Wiederholungsbefragung gleiche dem der ersten Befragung. Die Interviewenden kündigen den ausgewählten Haushalten den persönlichen Befragungstermin für die Wiederholungsbefragung schriftlich an. Es handelt sich dabei nicht um dieselbe Person wie beim Erstinterview. Zum persönlichen Termin weisen sich die Interviewenden mit einem Ausweis für Erhebungsbeauftragte in Kombination mit einem amtlichen Lichtbildausweis aus.

Die Interviewenden erfragen Name, Geschlecht, Geburtsdatum und ob neben der Hauptwohnung eine weitere Wohnung in Deutschland bewohnt wird. Die kurze Befragung kann auch an der Tür erledigt werden.

Info



Fragen zum Zensus? E-Mail an zensus.info@kreis-germersheim.de oder telefonisch unter 07274 53 4649. Weitere Infos: www.zensus2022.de. rhp