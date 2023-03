Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zwei Zügen in der Woche steuert die Zeltmann Kfz-Transfer GmbH den Hafen Wörth an. Ihre Ladung: Hauptsächlich neue Lastwagen. Künftig sollen die Züge täglich rollen. Ein neues Verladeterminal an einem neuen Standort ist geplant. Die Kosten: rund 10 Millionen Euro.

Seit 2017 lädt Zeltmann seine Züge im Wörther Hafen ab. „Aufgrund steigende Volumina bei uns und Contargo wird es ein bisschen eng im Hafen“, sagt Niederlassungsleiter