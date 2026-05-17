Zu einem „Zeltgepolter“ auf der Festwiese lädt die Grundschule Neupotz vom 26. bis 30. Mai 2026 ein. Mit einem Film „Hinter den Kulissen der Zirkuswelt“ wird die Veranstaltungsreihe am Dienstag, dem 26. Mai um 15 Uhr eröffnet. Anschließend gibt es ein „Konzertchen“ der „Erlfinken“ und dann ist die Manege frei für den Musikverein „Seerose“. Am Mittwoch, dem 27. Mai ab 16.30 Uhr stellt Inge Hoffmann ihr neues Album „Wir sind Kinder unterm Sternenzelt“ vor und anschließend gibt es Picknick am Zirkuszelt. Die Neupotzer Fasenachter laden am Donnerstag, dem 28. Mai ab 17 Uhr zu einer kunterbunten Afterworkparty ein. „Ramba Zamba ums Zirkuszelt“ heißt es am Freitag, dem 29. Mai ab 15 Uhr. Ponyreiten, Dosenwerfen und Kinderschminken stehen dann auf dem Programm bevor um 18 Uhr zum Benefizkonzert „EinmalDrei“ eingeladen wird. Am Samstag, dem 30. Mai ist um 10.30 Uhr und um 14 Uhr jeweils die Manege frei für die Kinder der Neupotzer Grundschule.