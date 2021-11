In der Dahlberghalle in Essingen hat Kulturministerin Katharina Binz fünf Musikvereinen die Pro Musica-Plakette und fünf Chören die Zelter-Plakette übergeben. „Die Zelter- und die Pro Musica Plakette sind die höchste Auszeichnung, die ein Amateurchor oder ein Musikverein bekommen kann. Um diesen Preis überhaupt erhalten zu können, wurde in den Vereinen über mehr als 100 Jahre lang zusammen gesungen oder musiziert“, so Binz. Unter den rheinland-pfälzischen Preisträgern der Zelter-Plakette ist aus der Südpfalz die Sängervereinigung 1921 Neuburg. Namensgeber für die Zelter-Plakette ist Carl Friedrich Zelter (1758-1832), langjähriger Direktor der Sing-Akademie zu Berlin (1800-1832), Komponist, Musikprofessor und Fachberater der preußischen Regierung.