Es ist früh am Morgen, 7.40 Uhr Unterrichtsbeginn für die 9d an der Richard-von-Weizsäcker-Realschule plus in Germersheim. Für die 12 Schülerinnen und Schüler die sich im Klassenraum verteilt haben, gibt es einen Klassiker: Zeitungslektüre zum Frühstück.

Manche fassen das Papier an wie Material von einem anderen Planeten. Kein Wunder, sie sind Digital Natives, also in die digitale Welt mit Smartphone, Laptop und Tablet hineingeboren. Da ist es gut zu hören, dass auch diese Devices, wie die Geräte auf Computerdeutsch heißen, die Informationen der Zeitung transportieren.

Der Unterricht wird dann zum „Podcast“, das sind Geschichten zum Zuhören. RHEINPFALZ-Redakteur Thomas Fehr erzählt, wie das ist beim Zeitungsmachen mit Recherche, Sorgfaltspflicht, Fehlern, Pressegesetzen und Wahrheitsgehalt. Gemeinsam wird dann die anstehende Projektarbeit besprochen. Die Schülerinnen und Schüler sollen ein journalistisches Porträt über eine Person ihrer Wahl schreiben – und sie präsentieren bereits schöne Ideen dafür. Bis dann Lehrer Dominik Behr eingreift und auf das Ende der ersten Stunde hinweist. Für den Redakteur ist die jedenfalls rasend schnell vorübergegangen.