Hüpfende Lehrer und Frikadellenbäume im Schulhof, ein fehlgeschlagenes Experiment lässt die Zeit verschwinden – sehr zur Freunde dreier Kinder. In ihrem ersten Kinderbuch verbindet Autorin Anastasia Braun schräge Ideen mit tiefsinnigen Gedanken und hat diese auch noch witzig illustriert.

„Schon als kleines Mädchen hatte ich meinen eigenen Kopf. Viele eigene Ideen kann ich in meinem Beruf als Mediengestalterin kreativ umsetzen, und in Zukunft möchte ich gerne Kinderbücher schreiben“, sagt Anastasia Braun aus Hagenbach. Ihrem Ziel ist sie mit „Voll relativ! Der Tag an dem die Zeit verschwand“ ein Stück nähergekommen.

Die 35-jährige Autorin aus Hagenbach designt Buchcover für andere Autoren, stattet Kinderbücher mit Zeichnungen aus und hat daher auch Erfahrung in der Verlagsbranche. Und vor allem ist sie Mama von Anton (10) und Luisa (5). Die beiden führten zur Idee der verschwundenen Zeit, da diese in der morgendlichen Routine zwischen Aufstehen, Frühstück und Abmarsch „die Herrschaft über die Familie übernimmt“.

Was wäre, wenn wir unser alltägliche Routine im Zeitraster, unsere Rollen und Aufgaben nicht mehr hätten? Anastasia Braun hat diese Konstanten des Alltags herrlich witzig und originell „verrückt“. Den in „Schnellbach“ endet die Herrschaft der Uhren und damit werden beliebte Kindheitsvorstellung einer verdrehten Realität für Max und seine Freunde Elli und Basti wahr.

Die Erwachsenen ticken verkehrt

Sogar die große Kirchturmuhr schlägt im Dorf nicht mehr, stattdessen ticken die Erwachsenen verkehrt. Der Verlust der Zeit hat sie benebelt; so glotzt Vater in Unterhosen die Wand an, die Lehrer hüpfen ums Lagerfeuer und statt Unterricht gibt’s Schulhofparty mit Feuerwerk und Frikadellenbäumen. „Mama du hast einen kindlichen Kopf“, bezeichnet Sohn Anton die Menge schräger Ideen, die sich die Autorin zur Freude junger Leser hat einfallen lassen. Doch während Max und seine Freunde das Verschwinden der Zeit zunächst cool finden, wird es ihnen bald unheimlich und sie betreiben Ursachenforschung.

Schnell wird klar, es kann nur dieser ulkige Erfinder-Professor Albert Einstock dahinterstecken, der ihnen widerwillig das Chaos zugesteht, da seine neue Zeitreisemaschine beim Praxistest explodierte. Dafür beherrschte er in der Theorie das Thema Zeit und erklärte den Kindern, dass dieses innere Ticken schneller werde, je älter ein Mensch ist. „Meine Zeit ist relativ, aber nicht die Zeit beherrscht uns, wir können das Tempo selbst bestimmen und versuchen unser Leben mit schönen Momenten zu füllen“.

Die hehren Weisheiten sind im Buch in eine sehr erquickliche und heitere Geschichte verpackt und mit witzigen Illustrationen der Autorin ergänzt. Nicht zuletzt passen die Gedanken in unsere Pandemie-getrübten Zeiten. Sie regen zum Nachdenken über Parallelen im Corona-Lockdown an, in der die Zeit neue Bedeutung gewonnen hat. Hat man zu viel davon, weil der Aktivitäten-Kalender leer ist? Wird die gewonnene Zeit sinnvoll verbracht oder „verplempert?“. Allerdings hatten solche Überlegungen beim Schreiben des Buches keine Rolle gespielt, da Anastasia Braun aufgrund langer Planungsvorläufe der Verlage die Geschichte bereits vor zwei Jahren geschrieben hat.

Was jetzt richtig fehlt, ist die Vorstellung ihres Buches bei Messen, bei Lesungen in Buchhandlungen, Bibliotheken und Schulen, um auch mit jungen Lesern in Kontakt zu kommen. Ihr besonderes Anliegen ist es, junge Menschen zum Schreiben ihrer eigenen Geschichten zu motivieren. Was auch im Rahmen eines Literaturclubs schon recht erfolgreich funktionierte.

Info

Anastasia Braun: „Voll relativ! Der Tag, an dem die Zeit verschwand“, Atrium-Verlag Zürich, ab 8 Jahren, mit Illustrationen der Autorin, gebunden, 191 Seiten, 12 Euro, ISBN: 978-3-96177-076-2. Die Buchhandlung Pausch in Kandel hat bereits einige Exemplare bevorratet.