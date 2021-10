Die lange Planung über Köpfe von Betroffenen hinweg hat viel Porzellan zerschlagen.

In den vergangenen Monaten ist viel Porzellan im Klosterdorf zerschlagen worden, weil über die Köpfe von Beteiligten hinweg geplant wurde. Die Verwaltung und die Ratsgremien haben das Recht und die Pflicht, planerisch tätig zu werden, damit sich eine Gemeinde in eine Richtung entwickeln kann, die dem Sinne der Mehrheit entspricht. Werden jedoch Grundstücke überplant, die der Gemeinde nicht gehören, ist großes Fingerspitzengefühl gefordert. Das geht nämlich nur mit den Besitzern der Grundstücke und den Anwohnern, die betroffen sind. Zumindest bei Ersteren kommt es einer Enteignung durch die Hintertür gleich, wenn eine Veränderungssperre verhängt und vehement auf eine Zufahrt über fremdes Gelände beharrt wird. Das ist nun vom Tisch, und das ist gut so. Es wird Zeit für einen konfliktfreien Neuanfang. Leider muss über das neu gestaltete und bepflanzte Gelände des Forsthauses nun eine Zufahrt zum dahinter liegenden Gelände gemacht werden. Das ist schade, lässt sich aber nicht mehr ändern.