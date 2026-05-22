Die Jungen und Mädchen des Naturkindergartens Bienwald starten ihren Tag zwischen Bäumen und Vogelstimmen. Der Bienwald ist ihr Kindergarten. Wie das Konzept ankommt.

Der Naturkindergarten im Bienwald, der im Herbst 2020 gestartet ist, hat sich inzwischen fest etabliert. Anfangs geäußerte Bedenken seien heute weitgehend verschwunden, berichten Daniela Frey vom Trägerverein NaKiBi und Kindergartenleiter Finn Ohmer im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Das Konzept eines Draußen-Kindergartens sei zunächst teils kritisch betrachtet worden. Inzwischen laufe die Zusammenarbeit auf allen Ebenen reibungslos. Und aus der Idee hat sich auch ein Schulkonzept entwickelt: Die Freie Naturschule Kandel wurde ab dem Schuljahr 2022/2023 entwickelt und startet nach den Sommerferien mit einer weiterführenden Schule.

Kinder ab drei Jahren werden betreut

Die Nachfrage nach den Kindergartenplätzen sei über die Jahre hinweg konstant gewesen, sagen Frey und Ohmer – auch wenn das Konzept nicht für jede Familie passe. Die Betreuungszeiten liegen zwischen 7.30 und 13.30 Uhr. Frühstück und Mittagessen werden von zu Hause mitgebracht. Im Zentrum der Idee steht, dass die Kinder den gesamten Vormittag draußen verbringen.

„Wir treffen uns etwas vor dem Kindergartengelände. Dort werden die Eltern verabschiedet und wir laufen gemeinsam auf unser Areal“, erklärt Ohmer den Ablauf. Schon dieser Start unterscheidet sich von vielen klassischen Einrichtungen, in denen Eltern ihre Kinder bis in die Gruppenräume begleiten. Nach einem gemeinsamen Morgenkreis auf Baumstämmen beginnt dann das Freispiel.

Konflikte als Chance begreifen

Ein wichtiger Bestandteil ist das sogenannte „Urspiel“, ein freies, ursprüngliches und nicht angeleitetes Spielen. Ein Stock kann dabei alles sein: Schwert, Angel oder Kochlöffel. Die Kinder werden von drei pädagogischen Fachkräften sowie einer Kraft im Freiwilligen Ökologischen Jahr begleitet. Aktuell werden zwölf Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut; maximal sind 20 Plätze vorgesehen. Die Erwachsenen verstehen sich dabei vor allem als Begleitende und Beobachtende und lassen bewusst auch Streit zu. „Wir sehen Konflikte als Möglichkeit zum Wachsen. Und es ist erstaunlich, wie gut die Kinder darin sind, selbst Lösungen zu finden“, sagt der Kindergartenleiter.

Auf dem Gelände ist vieles möglich: Balancieren über Baumstämme, Malen mit Ästen, Matschsuppen kochen. Bücher liegen ebenfalls bereit. Ebenso sind Rückzugsorte zu finden, wenn die Kinder mal eine Pause brauchen. Auch Wandertage und Besuche in Einrichtungen der Region gehören zum Alltag.

Bekannte Vogeluhr wird repariert

Statt eines durchgetakteten Tagesablaufs stehen also Bewegung, Kreativität und eigene Erfahrungen im Mittelpunkt. Die Kinder sollen lernen, ihrer Neugier zu folgen, Konflikte selbst zu lösen und Verantwortung zu übernehmen. „Ob das Konzept zu einer Familie passt, finden diese bei einem Schnupperbesuch heraus. Die Eingewöhnung erfolgt anschließend nach dem sogenannten Münchner Modell“, sagt Frey.

Die Eltern leisten einen monatlichen Beitrag von etwa 300 Euro – wobei der Verein um sozialverträgliche Lösungen bemüht ist. Und sie bringen sich ein, etwa bei Reparaturen und Instandhaltungen. So kümmert sich aktuell ein Kita-Opa um die Restaurierung der Vogeluhr, die seit rund 40 Jahren ihren Platz an einem Waldweg beim Fun Forest hat und vielen Kandelerinnen und Kandeler vertraut ist.

Info

Es sind noch Kindergartenplätze frei. Tag der offenen Tür am 31. Mai, 13 bis 18 Uhr. Für die Materialien zur Restaurierung der Vogeluhr werden Spenden gesammelt: Im Netz unter www.betterplace.org findet sich die Spendenaktion. Die Einweihung findet am Donnerstag, 18. Juni, um 11.30 Uhr statt. Am selben Tag gibt es um 15.30 Uhr eine weitere Infostunde auf dem Kindergartengelände. Die Waldgruppe für 0- bis Dreijährige trifft sich dienstags von 9 bis 10.30 Uhr, die Gruppe für Drei- bis Sechsjährige mittwochs von 13.30 bis 15 Uhr. Infos und Kontakt: www.bienwaldkindergarten.de.

