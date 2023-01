Das Hotel-Restaurant Zeiskamer Mühle in Zeiskam möchte sein Restaurant vergrößern und den Parkplatz auf 84 Stellplätze erweitern. Dazu wurde bereits im Frühjahr vergangenen Jahres eine Bebauungsplanänderung beschlossen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten sowie der Lage in einem Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz und einem Naturschutzgebiet hat die Kreisverwaltung empfohlen, eine landesplanerische Stellungnahme einzuholen, heißt es in der Sitzungsvorlage des Verbandsgemeinderats Bellheim. Demnach liegt ein Gutachten zur Verträglichkeit des Vorhabens mit den Umweltschutzzielen vor. Allerdings sei noch eine wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung wegen der Lage im Überschwemmungsgebiet der Queich erforderlich. Vor diesem Hintergrund beschloss der Verbandsgemeinderat einstimmig, den Flächennutzungsplan ändern zu lassen und die Öffentlichkeit daran zu beteiligen.