Weil ihre Wurzeln den Radwegbelag anheben, sollten an der Westheimer Mühle Bäume gefällt werden. Zunächst konnte der Mühlenbesitzer das verhindern. Doch die Firma kehrte zurück. Laut Behörden aus gutem Grund.

Wiederholt gab es Klagen, dass Wurzeln von Pappeln entlang des Radwegs an der Westheimer Mühle dessen Belag anheben und so das Radeln riskant werden lassen. Wiederholt wurde der Radweg saniert und 2022 eine Wurzelsperre eingebaut. Doch alles half wohl nichts.

Nun rückte eines Morgens Anfang Februar eine Firma an, die angeblich den Auftrag vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) hatte, die zehn Bäume zu fällen, erzählt Mühlenbesitzer Bernd Louis. Er habe daraufhin den Kontakt zur Kreisverwaltung als Unterer Landespflegebehörde gesucht, die wiederum das Vorgehen als in Ordnung bezeichnet habe. Was Louis nicht verstehen wollte, schließlich seien doch eigens für diese Bäume vor noch gar nicht allzu langer Zeit Wurzelsperren installiert worden. Zudem seien die Bäume nach seinem Kenntnisstand, dabei verweist er auf das Urteil eines Sachverständigen, zumindest teilweise gesund. Zunächst habe er erreichen können, dass die Firma wieder abzog. Die habe sich mit den Worten „Wir kommen wieder.“ verabschiedet. Sie hielten Wort. Am Montag vergangener Woche wurden die Bäume schließlich gefällt.

Standortuntypische Bäume

Zu den Gründen teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage Folgendes mit: Die zehn italienischen Säulenpappeln wurden vor etwa 15 Jahren von den Betreibern der Holzmühle ohne Abstimmung mit dem LBM auf dessen Grundstück zwischen der Zufahrt zur Holzmühle und dem Radweg entlang der L 538 gepflanzt. „Italienische Säulenpappeln sind im Bellheimer Wald standörtlich untypisch und sind als ausgeprägte Flachwurzler als Alleebäume wenig geeignet, da ihre flach wachsenden Starkwurzeln dazu neigen, den Straßenbelag anzuheben“, heißt es in der Mitteilung weiter. Laut Aussage des LBM, so die Kreisverwaltung, sei die Radwegdecke von den Wurzeln der Säulenpappeln wiederholt angehoben worden. Deshalb sei der Radweg dort in den Jahren 2015 und 2022 saniert und 2022 auch eine Wurzelsperre eingebaut worden.

„Der LBM hat bei der Unteren Naturschutzbehörde nun eine naturschutzrechtliche Genehmigung für die Fällung der zehn Pappeln beantragt“, schreibt die Kreisverwaltung. Als Gründe für die Fällung habe der LBM angeführt, „dass einige der Pappeln Vitalitätsschwächen (schüttere Belaubung, Totäste) aufweisen und bei Säulenpappeln mit zunehmendem Alter vermehrt mit Astbrüchen zu rechnen ist“. Zudem hätten beim Einbau der Wurzelsperre auch sehr dicke Wurzeln gekappt werden müssen, da die Pappeln teilweise sehr nahe am Radweg gepflanzt worden waren. Der LBM sehe die Standsicherheit der Bäume auf Dauer als nicht gewährleistet an, da Astbrüche und die Wurzelkappungen zu Stamm- und Wurzelfäule führen können; „die Verkehrssicherheit auf dem Radweg und der Landesstraße wird damit zunehmend gefährdet“, schreibt die Kreisverwaltung.

Ausgleich nötig

Das Fällen der Bäume stelle gemäß Naturschutzgesetz einen Eingriff in Natur und Landschaft dar und bedürfe eines naturschutzrechtlichen Ausgleichs. „Die Untere Naturschutzbehörde kann der Argumentation des LBM folgen und der Entfernung der Pappeln zustimmen, da hierfür ein funktionsgerechter Ausgleich erfolgt“, schreibt die Kreisverwaltung. Als Ausgleich für den Eingriff sei mit dem LBM die Ersatzpflanzung einer Baumreihe aus Säulenhainbuchen zwischen dem Radweg und der Zufahrt zur Holzmühle sowie Baumpflanzungen östlich der L 538 vereinbart worden.

LBM-Chef Martin Schafft sagte auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass die Ersatzpflanzung im Hinblick aufs bessere Anwachsen der jungen Bäume im nächsten Winterhalbjahr erfolgen soll. Dass die Wurzelsperre kurz vor der Fällung eingebaut worden ist, sieht er pragmatisch. Zwar bräuchten die neuen jungen Bäume die Wurzelsperre erst mal nicht, aber später.

Versöhnliche Töne

Im Hinblick darauf, dass ersatzweise neue Bäume gepflanzt werden sollen, zeigte sich Bernd Louis im Nachhinein versöhnlich: Wäre das früher mitgeteilt worden, wäre alles weniger schlimm gewesen. So aber sei er darüber erst am Montag, als die Bäume gefällt wurden, von LBM und Kreisverwaltung informiert worden – „ein Kommunikationsproblem“.